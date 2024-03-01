Впрочем, с Навальным смогли попрощаться не только его родители – небольшую часть людей все же пустили в храм, где стоял гроб. Однако довольно быстро его закрыли и людей фактически выгнали. Юлии Навальной не было на похоронах – она с детьми за границей.

Смотрите также В России прощаются с Алексеем Навальным : все, что известно о смерти политика и его похоронах

Вдова Навального выложила щемящий ролик под песню Земфиры "Хочешь"

Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то, что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться,

– написала она в своем инстаграме.

В ролике есть фото и видео Алексея Навального вместе с женой. Там не только семейные кадры – видно, что жена поддерживала политическую деятельность мужа, выступала вместе с ним и ходила на акции. Много кадров и из различных судов.

"Мы обязательно встретимся однажды. У меня для тебя столько нерассказанных историй, и столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они о нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня. Люблю тебя вечно. Покойся с миром", – написала Юлия Навальная.

Дочь Навального также попрощалась с отцом в сети

"Папа, ты был примером для многих во всем мире. Твой оптимизм и заразительная, искренняя улыбка. Твое любопытство и тяга к новым знаниям. Твоя поразительная способность находить общий язык с каждым. Остроумие. Чувство юмора. Стойкость. Умение подобрать слова в нужный момент (или шутку, чтобы расслабить всех в тяжелой ситуации). Твоя доброта. Вера в добро, в себя, в людей. Ты с детства меня учил жить по принципам. Жить достойно. Ты отдал свою жизнь за меня, за маму, за Захара (сын Навального, – 24 Канал), за Россию, и я тебе обещаю, что я проживу свою жизнь так, как ты меня учил, чтобы ты мной гордился, а главное – с такой же яркой улыбкой на лице", – говорится в посте Даши Навальной.

Россияне, которые поддерживали политика, также вспоминают его теплыми словами. Мария Певчих написала в соцсети Х, что жизнь без соратника станет самым тяжелым экзаменом, который она не обещает сдать на отлично. А его пресс-секретарь Кира Ярмыш написала "Ты будешь нами гордиться".

Как похоронили Навального