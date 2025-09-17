Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Марию Певчих.

Как провел последний день Навальный?

На опубликованных кадрах видно стол со скамьей, на котором лежат личные вещи Навального. На испачканном рвотными массами полу – шапка и перчатки.

Соратница Навального Мария Певчих, утверждает, что фотография была сделана сразу после того, как политика уже без сознания вынесли из камеры.

Он лежал на полу, его тошнило, он кричал от боли. Тюремщики, вместо того, чтобы спасать его, оставили его здесь, закрыли решетку и двери,

– утверждает глава отдела расследований ФБК.

Где в момент смерти находился Навальный / фото команды политика

Вдова Алексея Навального Юлия утверждает, что скорую помощь Навальному вызвали только через 40 минут. Она заметила, что в течение 4 с половиной лет каждый шаг ее мужа снимали на видео, но записей последнего дня его жизни будто не существует.

Певчих также показала тюремный "прогулочный дворик". Так несколько лет Алексей "гулял".

"Полчаса в этой бетонной комнате, где вместо потолка решетка, а от стены до стены можно дотянуться руками" – подытожила она.

Место для прогулок Алексея Навального / фото команды политика

Что известно о смерти Навального?