Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівницю відділу розслідувань "Фонду боротьби з корупцією" Марію Пєвчих.

Як провів останній день Навальний?

На опублікованих кадрах видно стіл зі лавою, на якому лежать особисті речі Навального. На забрудненій блювотними масами підлозі – шапка і рукавиці.

Соратниця Навального Марія Пєвчих, стверджує, що фотографія була зроблена відразу після того, як політика вже без свідомості винесли з камери.

Він лежав на підлозі, його нудило, він кричав від болю. Тюремники, замість того, щоб рятувати його, залишили його тут, зачинили ґрати та двері,

– стверджує голова відділу розслідувань ФБК.

Де в момент смерті перебував Навальний / фото команди політика

Вдова Олексія Навального Юлія стверджує, що швидку допомогу Навальному викликали тільки через 40 хвилин. Вона зауважила, що протягом 4 з половиною років кожен крок її чоловіка знімали на відео, але записів останнього дня його життя ніби не існує.

Пєвчих також показала тюремний "прогулянковий дворик". Так кілька років Олексій "гуляв".

"Пів години в цій бетонній кімнаті, де замість стелі решітка, а від стіни до стіни можна дотягнутися руками" – підсумувала вона.

Місце для прогулянок Олексія Навального / фото команди політика

Що відомо про смерть Навального?