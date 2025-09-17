Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Юлії Навальної у телеграмі.

Яка причина смерті Навального?

Юлія Навальна розповіла, що у 2024 році їй вдалося отримати, переправити за кордон і передати лабораторії біологічні матеріали її чоловіка. Кілька місяців тому з'явилися результати.

Вже дві лабораторії двох країн незалежно одна від одної дійшли висновку, що Олексія було отруєно,

– вказала вона.

Навальна зазначила, що не знає, що робити далі, адже громадянин Росії був вбитий на території Росії. Вся доказова база теж знаходиться там. Отже, ніяких підстав порушувати кримінальну справу у західних країн немає.

Навальна натякнула на те, що результати можуть не публікувати з "політичних міркувань", а хто саме забороняє їх публікувати, Навальна не вказує.

Опозиціонерка закликала лабораторії, які дійшли висновку про те, що Навального отруїли, опублікувати результати досліджень і вказати, яку саме отруту було використано. Водночас вона не назвала країни, у лабораторіях яких були проведені ці дослідження.

Що відомо про смерть Навального?