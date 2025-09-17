Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Юлії Навальної у телеграмі.
Яка причина смерті Навального?
Юлія Навальна розповіла, що у 2024 році їй вдалося отримати, переправити за кордон і передати лабораторії біологічні матеріали її чоловіка. Кілька місяців тому з'явилися результати.
Вже дві лабораторії двох країн незалежно одна від одної дійшли висновку, що Олексія було отруєно,
– вказала вона.
Навальна зазначила, що не знає, що робити далі, адже громадянин Росії був вбитий на території Росії. Вся доказова база теж знаходиться там. Отже, ніяких підстав порушувати кримінальну справу у західних країн немає.
Навальна натякнула на те, що результати можуть не публікувати з "політичних міркувань", а хто саме забороняє їх публікувати, Навальна не вказує.
Опозиціонерка закликала лабораторії, які дійшли висновку про те, що Навального отруїли, опублікувати результати досліджень і вказати, яку саме отруту було використано. Водночас вона не назвала країни, у лабораторіях яких були проведені ці дослідження.
Що відомо про смерть Навального?
Олексій Навальний помер у колонії "Полярний вовк" у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року.
Довгий час родичам матері політика не показували тіло і не говорили, де той знаходиться. Зрештою Навального поховали у Москві аж 1 березня.
Опозиційні ЗМІ пишуть, що Олексія Навального могли поступово труїти у колонії. Причетний до цього голова слідчого комітету Алєксандр Бастрикін, який мав особисті конфлікти з політиків й відкрито ворогував з ним.
У російських документах офіційною причиною смерті опозиціонера значиться "комбіноване захворювання". Під час розтину Навального у нього нібито знайшли цілий "букет" хронічних хвороб – від панкреатиту до гриж. Водночас жодної згадки про відрив тромба, який довгий час був головною версією, у документах немає.
Цікаво, Олексій Навальний мав стати частиною великого обміну з Заходом. Його хотіли обміняти на офіцера ФСБ Красікова, якого у Німеччині засудили до довічного. Втім опозиціонера вбили за кілька днів до звільнення.