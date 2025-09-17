Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Навальной в телеграмме.
Смотрите также "Крым – не бутерброд", отравление и фактическая казнь: биография российского оппозиционера Навального
Какова причина смерти Навального?
Юлия Навальная рассказала, что в 2024 году ей удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории биологические материалы ее мужа. Несколько месяцев назад появились результаты.
Уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен,
– указала она.
Навальная отметила, что не знает, что делать дальше, ведь гражданин России был убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Следовательно, никаких оснований возбуждать уголовное дело у западных стран нет.
Навальная намекнула на то, что результаты могут не публиковать по "политическим соображениям", а кто именно запрещает их публиковать, Навальная не указывает.
Оппозиционерка призвала лаборатории, которые пришли к выводу о том, что Навального отравили, опубликовать результаты исследований и указать, какой именно яд был использован. В то же время она не назвала страны, в лабораториях которых были проведены эти исследования.
Что известно о смерти Навального?
Алексей Навальный умер в колонии "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля 2024 года.
Долгое время родственникам матери политика не показывали тело и не говорили, где тот находится. В конце концов Навального похоронили в Москве только 1 марта.
Оппозиционные СМИ пишут, что Алексея Навального могли постепенно травить в колонии. Причастен к этому глава следственного комитета Александр Бастрыкин, который имел личные конфликты с политиком и открыто враждовал с ним.
В российских документах официальной причиной смерти оппозиционера значится "комбинированное заболевание". При вскрытии Навального у него якобы нашли целый "букет" хронических болезней – от панкреатита до грыж. В то же время ни одного упоминания об отрыве тромба, который долгое время был главной версией, в документах нет.
Интересно, Алексей Навальный должен был стать частью большого обмена с Западом. Его хотели обменять на офицера ФСБ Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному. Впрочем оппозиционера убили за несколько дней до освобождения.