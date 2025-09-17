Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Навальной в телеграмме.

Какова причина смерти Навального?

Юлия Навальная рассказала, что в 2024 году ей удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории биологические материалы ее мужа. Несколько месяцев назад появились результаты.

Уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен,

– указала она.

Навальная отметила, что не знает, что делать дальше, ведь гражданин России был убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Следовательно, никаких оснований возбуждать уголовное дело у западных стран нет.

Навальная намекнула на то, что результаты могут не публиковать по "политическим соображениям", а кто именно запрещает их публиковать, Навальная не указывает.

Оппозиционерка призвала лаборатории, которые пришли к выводу о том, что Навального отравили, опубликовать результаты исследований и указать, какой именно яд был использован. В то же время она не назвала страны, в лабораториях которых были проведены эти исследования.

Что известно о смерти Навального?