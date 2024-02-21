Не просто издеваются: почему родным не отдают тело Навального – причины шокируют

Два раза Людмила Навальная приезжала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сила – российского политика Алексея Навального. Ее и адвокатов не пустили в помещение. Сотрудники даже не говорят, есть ли там труп "оппозиционера".

Вполне возможно, что его могли перевезти в другое место. На это указывает кортеж, которого видели на переправе между Лабытнанги и Салехардом. Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин в эфире 24 Канала предположил, что тело не отдают родным по нескольким причинам.

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Почему не отдают тело

Еще 16 февраля российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального. Родных политика до сих пор не допустили к телу погибшего и даже не сообщают, где оно находится.

Первое, Кремль пытается скрыть следы убийства. К тому же неважно каким образом его убили. Доказательства все равно нужно уничтожить.

Второе, сторонники путинского режима боятся "культа Навального", когда тысячи россиян соберутся на похоронах и совершат бунт.

Третье, российское руководство физически издевается над "оппозиционером" и морально над его родственниками. Поскольку Навальный долгое время "пил кровь" у элиты.

Это и форма издевательства. Будто "мы убили и можем вести себя, как захотим". Это такое определенное в их понимании поведение, чтобы показать "вы никто, вы грязь, мы можем делать все что угодно и даже с трупами поступим, как пожелаем",

– подчеркнул Фейгин.

Российские следователи заявили, что еще две недели не отдадут тело Алексея Навального, потому что якобы будут проводить какую-то "химическую экспертизу". Если за этот период смогут скрыть следы преступления, например формалином уничтожить остатки яда, то вернут родным.

"Хотя "косячить" они также умеют. Будто отдали тело, все почистили, а там остатки волос, ногтей, какие-то пластины обнаружили за рубежом. Могут вообще перестраховаться – сжечь Навального и отдать урну с прахом", – подчеркнул блогер.

Сможет ли Навальная консолидировать оппозиционеров

Фейгин предположил, что Юлия Навальная хорошо продолжала дело мужа пока тот 3 года был заключен. Однако она вряд ли сможет консолидировать оппозицию за рубежом, хотя имеет хорошую репутацию. Для политического лидерства нужно иметь другие качества, которые женщина пока не проявила.

Я не услышал прямого лидерства и объединения оппозиции под нее из ее уст и заявлений. Это совсем другая история. Она касается других участников процесса – их много. Также непонятны платформы и качество. Объединение под человека и тогда не сработало с Алексеем, сейчас также не сработает,

– отметил российский правозащитник.

Только если будет наработан механизм, который сформирует консолидационное ядро, тогда получится сгруппировать российских оппозиционеров. В то же время единственный возможный вариант – честные выборы, а для этого нужен лидер, который заявит о протесте.

Допустим, Юлия Навальная скажет, чтобы объединялись вокруг нее и она возглавит движение. Но какой-то оппозиционер может захотеть самостоятельно руководить сопротивлением. Тогда они не смогут договориться. Если говорить о создании аморфных структур, в теории это возможно, но оно не решит политические задачи.

Если бы это было внутри России – шанс есть. Потому что Юлию Навальную вынужденно должны были бы признать авторитетом и объединиться, если бы ее поддержала широкая общественность: активисты, население, потенциальные избиратели,

– отметил Фейгин.

Однако в эмиграции трудно определить, кто имеет наибольшее влияние. За рубежом важно объединяться не под человека, а под его идею. Если бы Навальная сказала, что "мы будем свергать путинский режим силовым путем", то в таком случае оппозиционеры захотят стать в ее ряды. В то же время если снова будут звучать заявления вроде "давайте как-то повлияем на выборы и проведем акцию", это не принесет никакого результата.

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