Не просто знущаються: Фейгін назвав 3 причини, чому рідним не віддають тіло Навального

Два рази Людмила Навальна приїжджала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сила – російського політика Олексія Навального. Її та адвокатів не впустили в приміщення. Співробітники навіть не кажуть, чи є там труп "опозиціонера".

Цілком можливо, що його могли перевезти в інше місце. На це вказує кортеж, якого бачили на переправі між Лабитнангі й Салехардом. Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін в етері 24 Каналу припустив, що тіло не віддають рідним з кількох причин.

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Або спалять, або не віддають з 3 причин

Ще 16 лютого російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Олексія Навального. Рідних політика досі не допустили до тіла загиблого й навіть не повідомляють, де воно перебуває.

Перше, Кремль намагається приховати сліди вбивства. До того ж байдуже у який спосіб його вбили. Докази однаково потрібно знищити.

Друге, прихильники путінського режиму бояться "культу Навального", що тисячі росіян зберуться на похороні та вчинять бунт.

Третє, російське керівництво знущається з "опозиціонера" та його рідних. Оскільки Навальний тривалий час "пив кров" в еліти.

Це й форма знущання. Буцім "ми вбили й можемо поводитися, як забажаємо". Це така певна в їхньому розумінні поведінка, щоб показати "ви ніхто, ви багнюка, ми можемо робити все що завгодно і навіть з трупами вчинимо, як забажаємо",

– підкреслив Фейгін.

Російські слідчі заявили, що ще два тижні не віддадуть тіло Олексія Навального, бо начебто проводитимуть якусь "хімічну експертизу". Якщо за цей період зможуть приховати сліди злочину, як-от формаліном знищити залишки отрути, то повернуть рідним.

"Хоча "косячити" вони також вміють. Наче віддали тіло, все почистили, а там рештки волосся, нігтів, якісь пластини, які виявили за кордоном. Можуть взагалі перестрахуватися – спалити Навального й віддати урну з прахом", – підкреслив блогер.

Чи зможе Навальна консолідувати опозиціонерів

Фейгін припустив, що Юлія Навальна добре продовжувала справу чоловіка поки той 3 роки був ув'язнений. Проте вона навряд зможе консолідувати опозицію за кордоном, хоча має гарну репутацію. Для політичного лідерства потрібно мати інші якості, які жінка поки що не проявила.

Я не почув прямого лідерства та об'єднання опозиції під неї з її уст та заяв. Це зовсім інша історія. Вона стосується інших учасників процесу – їх багато. Також незрозумілі платформи та якість. Об'єднання під людину й тоді не спрацювало з Олексієм, зараз також не спрацює,

– зазначив російський правозахисник.

Лише якщо буде напрацьований механізм, який сформує консолідаційне ядро, тоді вийде згрупувати російських опозиціонерів. Водночас єдиний можливий варіант – чесні вибори, а для цього потрібний лідер, який заявить про протест.

Припустимо, Юлія Навальна скаже, щоб об'єднувалися навколо неї та вона очолить рух. Утім, якийсь опозиціонер може захотіти самостійно керувати опором. Тоді вони не зможуть домовитися. Якщо говорити про створення аморфних структур, в теорії це можливо, але воно не вирішить політичні завдання.

Якби це було всередині Росії – шанс є. Тому що Юлію Навальну вимушено мали б визнати авторитетом та об'єднатися, якби її підтримав широкий загал: активісти, населення, потенційні виборці,

– зауважив Фейгін.

Натомість в еміграції важко визначити, хто має найбільший вплив. За кордоном важливо об'єднуватися не під людину, а під її ідею. Якби Навальна сказала, що "ми будемо скидати путінський режим силовим шляхом", то в такому випадку опозиціонери захочуть стати в її ряди. Водночас якщо знову лунатимуть заяви на кшталт "давайте якось вплинемо на вибори та проведемо акцію", це не принесе жодного результату.

Що передувало смерті Олексія Навального