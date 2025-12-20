СМИ пишут, что Навроцкий подарил Зеленскому "Документы Волынского преступления": правда ли это

Польские СМИ пишут, что президент Кароль Навроцкий во время встречи с Владимиром Зеленским в Варшаве якобы подарил ему двухтомный труд "Документы Волынского преступления". Книги заметили на столе, когда оба лидера разговаривали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польское издание Gazeta.pl.

Что писали СМИ о труде, который Навроцкий якобы подарил Зеленскому?

Во время разговора лидеров журналисты заметили на столе Навроцкого книги, которые он позже якобы вручил Владимиру Зеленскому. Оказалось, что это был двухтомный труд польского Института национальной памяти, под названием "Документы Волынского преступления". Издание вышло в 2023 году, когда Кароль Навроцкий еще занимал должность председателя Института нацпамяти.

На фото с Зеленским и Навроцким заметили двухтомник "Документы Волынского преступления" / Фото с аккаунта канцелярии президента Польши в соцсети Х

Польские историки утверждают, что эта книга состоит из свидетельств, большинство из которых были подтверждены подписями очевидцев.

Этот символический жест должен был подчеркнуть важность и значение вопроса эксгумации жертв Волынского преступления для Польши и хороших партнерских отношений между Польшей и Украиной,

– отметили в польском Институте нацпамяти.

Действительно ли Владимир Зеленский получал двухтомник в подарок?

Издание "Новости.LIVE" позже со ссылкой на собственные источники в ОП написало, что книгу о Волынской трагедии Зеленскому польская сторона не дарила.

Собеседники подтвердили, что во время встречи Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого в зале действительно была книга о Волынской трагедии.

В то же время, по информации источников "Новости.LIVE", Кароль Навроцкий не дарил эту книгу Зеленскому, и украинской стороне ее не передавали.

"Принес ли книгу представитель польской делегации, или она уже находилась в помещении, где проходила встреча – неизвестно. Встреча в целом не предусматривала обмена подарками", – отметили собеседники издания.

24 Канал пытается связаться с Офисом Президента относительно того, получал ли Зеленский двухтомник "Документы Волынского преступления", или нет.

