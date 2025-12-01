Укр Рус
1 декабря, 16:17
Защищал украинскую землю от врага: в Донецкой области погиб воин Назарий Гарасимчук

Ирина Марцияш
На войне погиб украинский защитник Назарий Гарасимчук из Тлумача. Он погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Тлумацкий городской совет.

Что известно о Назарии Гарасимчуке?

Печальную весть сообщили в Тлумацком городском совете несколько дней назад. В войне против оккупантов погиб военный из города Тлумача Назарий Гарасимчук. Воин родился в 1994 году.

Украинский защитник погиб на Донецком направлении.

Мужественный воин защищал украинскую землю и ценой собственной жизни боролся за право нашей нации быть свободной. Он навсегда останется в памяти земляков как настоящий украинец и защитник Украины, который стоял за правду и справедливость,
– написали в городском совете.


Погиб Назарий Гарасимчук / Фото Тлумацкого городского совета

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память!

