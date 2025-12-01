Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Тлумацкий городской совет.
Что известно о Назарии Гарасимчуке?
Печальную весть сообщили в Тлумацком городском совете несколько дней назад. В войне против оккупантов погиб военный из города Тлумача Назарий Гарасимчук. Воин родился в 1994 году.
Украинский защитник погиб на Донецком направлении.
Мужественный воин защищал украинскую землю и ценой собственной жизни боролся за право нашей нации быть свободной. Он навсегда останется в памяти земляков как настоящий украинец и защитник Украины, который стоял за правду и справедливость,
– написали в городском совете.
Погиб Назарий Гарасимчук / Фото Тлумацкого городского совета
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память!
