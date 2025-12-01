Про це пише 24 Канал з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Дивіться також Шукала 11 місяців серед живих і мертвих: розмова з дружиною воїна, якого безжально вбили росіяни під Бахмутом

Що відомо про Назарія Гарасимчука?

Сумну звістку повідомили в Тлумацькій міській раді декілька днів тому. У війні проти окупантів загинув військовий з міста Тлумача Назарій Гарасимчук. Воїн народився 1994 року.

Український захисник загинув на Донецькому напрямку.

Мужній воїн захищав українську землю і ціною власного життя виборював право нашої нації бути вільною. Він назавжди залишиться у пам'яті земляків як справжній українець та захисник України, який стояв за правду та справедливість,

– написали в міській раді.



Загинув Назарій Гарасимчук / Фото Тлумацької міської ради

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Втрати України на війні: останні новини