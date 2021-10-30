"Не было обращений": власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили. Глава МИД Грузии заявил, что с украинской стороны никаких требований не было.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на слова украинского нардепа Александра Ковальчука. Об этом Давид Залкалиани заявил 30 октября.

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Власти Грузии говорят, что не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной относительно требований о передаче Михеила Саакашвили не было,

– заявил Залкалиани.

Он также добавил, что Украина пока не озвучивала никаких требований. Однако тут же заверил: "Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было каких-либо подобных обращений".

Кстати, 29 октября нардеп Александр Ковальчук пояснил, что МИД Украины, Верховная Рада и президент уже имеют текст обращения к Грузии с требованием передать Михеила Саакашвили. Однако в грузинском МИДе еще тогда заявили, что "не подтверждают эту информацию".

Процесс экстрадиции предусматривает выдачу задержанного лица одним государством другому. Она не является обязательной, а происходит согласно договоренностям.

Более того, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила Саакашвили и заявила, что "действия грузинских властей являются пытками". Ведь политик похудел на 14 килограммов и просит перевести его в гражданскую больницу.

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