"Не було звернень": влада Грузії не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Влада Грузії не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі. Очільник МЗС Грузії заявив, що з української сторони жодних вимог не було.
Відповідну заяву він зробив у відповідь на слова українського нардепа Олександра Ковальчука. Про це Давид Залкаліані заявив 30 жовтня.
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Влада Грузії каже, що не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі
З повною відповідальністю заявляю, що ніякої комунікації з українською стороною щодо вимог про передачу Міхеіла Саакашвілі не було,
– заявив Залкаліані.
Він також додав, що Україна наразі не озвучувала ніяких вимог. Проте тут же запевнив: "Ми неодноразово роз'яснювали, що в подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було будь-яких подібних звернень".
До речі, 29 жовтня нардеп Олександр Ковальчук пояснив, що МЗС України, Верховна Рада та президент вже мають текст звернення до Грузії з вимогою передати Міхеіла Саакашвілі. Проте у грузинському МЗС ще тоді заявили, що "не підтверджують цю інформацію".Важливо! Процес екстрадиції передбачає видачу затриманої особи однією державою іншій. Вона не є обов'язковою, а відбувається, згідно з домовленостями.
Ба більше, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала Саакашвілі та заявила, що "дії грузинської влади є катуванням". Адже політик схуд на 14 кілограмів та просить перевести його до цивільної лікарні.
Коротко про ув'язнення Саакашвілі в Грузії та дії України
- Наприкінці вересня 2021 року Міхеіл Саакашвілі незаконно перетнув кордон та потрапив Грузію.
- 1 жовтня його арештували через кримінальні справи, відкриті проти нього. Сам політик називає свою справу політичною та своєї провини не визнає.
- Ба більше, він у день арешту оголосив голодування, яке продовжує досі.
- Він написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.
- 30 жовтня нардепка від "Слуг народу" та кохана Саакашвілі заявила, що його стан критичний. Він знову підтвердив, що відмовляється від здачі тестів. Як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу.
- До речі, 30 жовтня у Грузії проходить другий тур виборів місцевого самоврядування. Це волевиявлення розглядають як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія".