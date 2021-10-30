Голосування стартувала на тлі прибуття до країни колишнього президента Міхеіла Саакашвілі та його затримання і ув'язнення.

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Що варто знати про вибори у Грузії

Виборчі дільниці відкрилися 30 жовтня о 07:00, а процедура голосування розпочалася о 08:00. У другому турі у 5 самоврядних містах та 15 муніципалітетах оберуть мерів. У 24 виборчих округах виберуть 42 мажоритарних членів муніципальних зборів.

Зверніть увагу! Для обрання мерів у муніципалітетах встановлено 50% бар'єр, а для обрання мажоритарних членів – 40% бар'єр.

У другому турі виборів переважно беруть участь кандидати від "Грузинської мрії" та "Національного руху". За результатами голосування першого туру, який відбувся 2 жовтня, правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.

Саакашвілі закликав прийти на вибори

Ув'язнений політик Міхеіл Саакашвілі у день другого туру виборів звернувся з в'язниці до своїх прихильників. Експрезидент Грузії закликав їх прийти на місцеві вибори і проголосувати. Від цього, за словами Саакашвілі, і залежить його життя.

Від кожного з вас, вашого голосу та участі у виборах залежить, житиму я чи помру. Хоч би яке рішення ви ухвалили, я все одно вас люблю, безмірно люблю свою батьківщину,

– заявив Саакашвілі.

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