Голосування стартувала на тлі прибуття до країни колишнього президента Міхеіла Саакашвілі та його затримання і ув'язнення.
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Що варто знати про вибори у Грузії
Виборчі дільниці відкрилися 30 жовтня о 07:00, а процедура голосування розпочалася о 08:00. У другому турі у 5 самоврядних містах та 15 муніципалітетах оберуть мерів. У 24 виборчих округах виберуть 42 мажоритарних членів муніципальних зборів.
У другому турі виборів переважно беруть участь кандидати від "Грузинської мрії" та "Національного руху". За результатами голосування першого туру, який відбувся 2 жовтня, правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.
Саакашвілі закликав прийти на вибори
Ув'язнений політик Міхеіл Саакашвілі у день другого туру виборів звернувся з в'язниці до своїх прихильників. Експрезидент Грузії закликав їх прийти на місцеві вибори і проголосувати. Від цього, за словами Саакашвілі, і залежить його життя.
Від кожного з вас, вашого голосу та участі у виборах залежить, житиму я чи помру. Хоч би яке рішення ви ухвалили, я все одно вас люблю, безмірно люблю свою батьківщину,
– заявив Саакашвілі.
Чому Саакашвілі у в'язниці
- Міхеіл Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в місті Руставі.
- У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Сам політик називає їх політичними та не визнає своєї провини.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде ставити питання про повернення Саакашвілі.