Міністерство закордонних справ, Верховна Рада та президент вже мають відповідний текст. Про це заявив нардеп Олександр Ковальчук.

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Натомість у міністерстві закордонних справ Грузії зазначили, що про передачу Саакашвілі з Україною не говорять, повідомляє Sputnik Грузія.

Ковальчук додав, що стан Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил. При цьому, за словами депутата, третій грузинський президент продовжує боротьбу завдяки внутрішній силі.

Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають здійснювати телефонні дзвінки. Він нібито не має права виходити на прогулянку.

Найважливіше, що ми його побачили. Побачили те, що все погано. Йому необхідно перебувати в нормальній лікарні. Він якнайшвидше має повернутися до України,

– резюмував Ковальчук.

Що відомо про затримання Саакашвілі