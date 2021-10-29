У министерства иностранных дел, Верховной Рады и президента уже есть соответствующий текст. Об этом заявил нардеп Александр Ковальчук.
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Зато в министерстве иностранных дел Грузии отметили, что о передаче Саакашвили с Украиной не говорят, сообщает Sputnik Грузия.
Саакашвили в критическом состоянии
Ковальчук добавил, что состояние Саакашвили критическое, у него осталось мало сил. При этом, по словам депутата, третий грузинский президент продолжает борьбу благодаря внутренней силе.
Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают совершать телефонные звонки. Он якобы не имеет права выходить на прогулку.
Самое важное, что мы его увидели. Увидели то, что все плохо. Ему необходимо находиться в нормальной больнице. Он как можно быстрее должен вернуться в Украину,
– резюмировал Ковальчук.
Что известно о задержании Саакашвили
- Саакашвили 1 октября обнародовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину.
- Однако его задержали и взяли под стражу из-за открытых уголовных дел. Сам политик называет их политическими и не признает своей вины.
- В день заключения он объявил голодовку. Его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.
- Личный врач сказал, что Саакашвили необходимо лечить в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме.
- Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки.
- Омбудсмен Людмила Денисова посетила Саакашвили в тюрьме в Рустаме. Она заявила, что политик похудел на 14 килограммов и выглядит бледным. Кроме того, она назвала действия грузинских властей пытками.