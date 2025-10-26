Под Москвой пылает нефтебаза после атаки дронов

Вечером 26 октября в Московской области загорелся пожар. Телеграм-каналы пишут, что это пылает нефтебаза.

Днем для российской столицы и ее окрестностей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Один из них, очевидно, оставил после себя на память "пламенный привет", передает 24 Канал.

Что известно о поражении нефтебазы под Москвой?

В 16:41 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграмме, что местная ПВО сбила беспилотник, который летел на российскую столицу.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил чиновник.

Позже мониторинговые каналы написали о поражении дроном Серпуховской нефтебазы в Московской области. В сети распространили кадры пожара.

Под Москвой горит нефтебаза / Фото соцсети

Заметим, что Серпухово – это город в России, расположен в Московской области, примерно в 100 километрах к югу от Москвы.

Серпуховская нефтебаза ранее уже была под ударом украинских дронов. Это произошло 11 марта 2025 года.

Каковы последствия последних атак Украины на Россию?