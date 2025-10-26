Под Москвой пылает нефтебаза после атаки дронов
- В Московской области загорелся пожар на нефтебазе после атаки дронов.
- По данным телеграм-каналов, пылает Серпуховская нефтебаза.
Вечером 26 октября в Московской области загорелся пожар. Телеграм-каналы пишут, что это пылает нефтебаза.
Днем для российской столицы и ее окрестностей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Один из них, очевидно, оставил после себя на память "пламенный привет", передает 24 Канал.
Смотрите также Могут готовить серьезную атаку, – полковник ВСУ в запасе об уничтожении ГУР российской РЛС "Небо"
Что известно о поражении нефтебазы под Москвой?
В 16:41 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграмме, что местная ПВО сбила беспилотник, который летел на российскую столицу.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил чиновник.
Позже мониторинговые каналы написали о поражении дроном Серпуховской нефтебазы в Московской области. В сети распространили кадры пожара.
Под Москвой горит нефтебаза / Фото соцсети
Заметим, что Серпухово – это город в России, расположен в Московской области, примерно в 100 километрах к югу от Москвы.
Серпуховская нефтебаза ранее уже была под ударом украинских дронов. Это произошло 11 марта 2025 года.
Каковы последствия последних атак Украины на Россию?
- Ночью 26 октября десятки дронов атаковали Россию. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, под ударом находились военные аэродромы оккупантов.
- 25 октября россияне обвинили ВСУ в ударе системой HIMARS по плотине водохранилища на Белгородщине. Уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на 1 метр, отрезав российские войска в Волчанске от основных сил. Удар по дамбе вызвал подтопление блиндажей оккупантов, усложняя их логистику и операции.
- В Волгоградской области после атаки дронов произошел пожар на подстанции ЛЭП Балашовская.