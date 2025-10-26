Під Москвою палає нафтобаза після атаки дронів

Увечері 26 жовтня у Московській області зайнялася пожежа. Телеграм-канали пишуть, що це палає нафтобаза.

Вдень для російської столиці та її околиць була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Один із них, вочевидь, залишив після себе на згадку "полум'яний привіт", передає 24 Канал.

Дивіться також Можуть готувати серйозну атаку, – полковник ЗСУ в запасі про знищення ГУР російської РЛС "Небо"

Що відомо про ураження нафтобази під Москвою?

О 16:41 мер Москви Сергій Собянін повідомив у телеграмі, що місцева ППО збила безпілотник, який летів на російську столицю.

"На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", – додав чиновник.

Пізніше моніторингові канали написали про ураження дроном Серпуховської нафтобази у Московській області. У мережі поширили кадри пожежі.

Під Москвою горить нафтобаза / Фото соцмережі

Зауважимо, що Серпухово – це місто в Росії, розташоване в Московській області, приблизно за 100 кілометрів на південь від Москви.

Серпуховська нафтобаза раніше вже була під ударом українських дронів. Це сталося 11 березня 2025 року.

Які наслідки останніх атак України на Росію?