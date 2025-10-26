Під Москвою палає нафтобаза після атаки дронів
- У Московській області зайнялася пожежа на нафтобазі після атаки дронів.
- За даними телеграм-каналів, палає Серпуховська нафтобаза.
Увечері 26 жовтня у Московській області зайнялася пожежа. Телеграм-канали пишуть, що це палає нафтобаза.
Вдень для російської столиці та її околиць була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Один із них, вочевидь, залишив після себе на згадку "полум'яний привіт", передає 24 Канал.
Що відомо про ураження нафтобази під Москвою?
О 16:41 мер Москви Сергій Собянін повідомив у телеграмі, що місцева ППО збила безпілотник, який летів на російську столицю.
"На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", – додав чиновник.
Пізніше моніторингові канали написали про ураження дроном Серпуховської нафтобази у Московській області. У мережі поширили кадри пожежі.
Під Москвою горить нафтобаза / Фото соцмережі
Зауважимо, що Серпухово – це місто в Росії, розташоване в Московській області, приблизно за 100 кілометрів на південь від Москви.
Серпуховська нафтобаза раніше вже була під ударом українських дронів. Це сталося 11 березня 2025 року.
Які наслідки останніх атак України на Росію?
- Уночі 26 жовтня десятки дронів атакували Росію. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, під ударом перебували військові аеродроми окупантів.
- 25 жовтня росіяни звинуватили ЗСУ в ударі системою HIMARS по греблі водосховища на Бєлгородщині. Рівень води у Бєлгородському водосховищі знизився на 1 метр, відрізавши російські війська у Вовчанську від основних сил. Удар по дамбі спричинив підтоплення бліндажів окупантів, ускладнюючи їхню логістику та операції.
- У Волгоградській області після атаки дронів сталася пожежа на підстанції ЛЕП Балашовська.