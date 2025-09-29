Неявка по повестке: кому грозит штраф и уголовная ответственность
- За неявку по повестке в ТЦК предусмотрена административная ответственность – штраф от 17 до 25 тысяч гривен.
- Уголовная ответственность за уклонение от призыва по мобилизации может привести к заключению на срок до 5 лет.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. За нарушение правил воинского учета предусмотрено наказание.
Что грозит в случае неявки в ТЦК – объяснила адвокат Лидия Карплюк. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Смотрите также Кого могут мобилизовать до 25 лет уже в октябре: окончательный перечень
Что грозит за неявку по повестке в ТЦК?
По словам адвоката, самые распространенные нарушение правил воинского учета – это неявка по повестке в ТЦК и СП, а также непрохождение ВВК. Кроме того, военнообязанные должны сообщать в ТЦК о любых важных изменениях в их жизни, в частности о переезде, браке, получении образования, изменениях состояния здоровья.
- Штраф
Чаще всего сейчас привлекают к административной ответственности за неявку по повестке – это штрафы от 17 до 25 тысяч гривен.
Система Резерв+ настроена так, что сначала появляется сообщение об уплате штрафа. Лицо может признать это нарушение, нажав кнопку и подав заявление. Только потом составляется постановление о привлечении к административной ответственности.
- Уголовная ответственность
Также адвокат объяснила, когда наступает уголовная ответственность за неявку в ТЦК. Она напомнила о статье 336 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за уклонение от призыва по мобилизации. Речь идет о лишении свободы на срок от 3 до 5 лет.
Уголовная ответственность грозит лицам, которым уже вручили так называемую боевую повестку, и они были обязаны прибыть в пункт сбора, но не сделали этого,
– отметила Карплюк.
Обратите внимание! Сведения о наличии "административки" или штрафа военнообязанный самостоятельно может узнать в приложении Резерв+. Зато информацию о наличии уголовного производства, в котором лицо имеет статус подозреваемого, можно узнать через приложение Дія.
Что известно об уплате штрафа в Резерв+?
- По словам юриста Александры Капитулы, в законодательстве нет требования об обязательной установке Резерв+ всеми призывниками или резервистами. Однако приложение облегчает взаимодействие между военнообязанными и ТЦК.
- После уплаты штрафа за неявку в ТЦК повестки могут продолжать приходить, ведь обязанность выполнять требования воинского учета остается. В Минобороны отметили – если гражданин будет систематически игнорировать повестки, это станет основанием для привлечения его к уголовной ответственности.
- Для уплаты штрафа со скидкой следует обновить приложение Резерв+ до актуальной версии. Заявление о признании нарушения можно подать в разделе "Штрафы онлайн", после чего в течение трех дней ТЦК принимает решение об опции оплатить штраф в размере 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы.