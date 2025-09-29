Неявка за повісткою: кому загрожують штраф і кримінальна відповідальність
- За неявку за повісткою в ТЦК передбачено адміністративну відповідальність – штраф від 17 до 25 тисяч гривень.
- Кримінальна відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації може призвести до ув'язнення на строк до 5 років.
Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада 2025 року. За порушення правил військового обліку передбачено покарання.
Що загрожує в разі неявки до ТЦК – пояснила адвокатка Лідія Карплюк. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.
Що загрожує за неявку за повісткою в ТЦК?
За словами адвокатки, найпоширеніші порушення правил військового обліку – це неявка за повісткою в ТЦК і СП, а також непроходження ВЛК. Окрім того, військовозобов'язані повинні повідомляти в ТЦК про будь-які важливі зміни в їхньому житті, зокрема переїзд, шлюб, здобуття освіти, зміну стану здоров'я.
- Штраф
Найчастіше зараз притягують до адміністративної відповідальності за неявку за повісткою – це штрафи від 17 до 25 тисяч гривень.
Система Резерв+ налаштована так, що спершу з'являється повідомлення про сплату штрафу. Особа може визнати це порушення, натиснувши кнопку й подавши заяву. Тільки потім складається постанова про притягнення до адміністративної відповідальності.
- Кримінальна відповідальність
Також адвокатка пояснила, коли настає кримінальна відповідальність за неявку до ТЦК. Вона нагадала про статтю 336 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації. Йдеться про позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Кримінальна відповідальність загрожує особам, яким уже вручили так звану бойову повістку, і вони були зобов'язані прибути до пункту збору, але не зробили цього,
– зауважила Карплюк.
Зверніть увагу! Відомості про наявність "адміністративки" або штрафу військовозобов'язаний самостійно може дізнатися в застосунку Резерв+. Натомість інформацію про наявність кримінального провадження, у якому особа має статус підозрюваного, можна дізнатися через додаток Дія.
Що відомо про сплату штрафу в Резерв+?
- За словами юристки Олександри Капітули, у законодавстві немає вимоги про обов'язкове встановлення Резерв+ всіма призовниками чи резервістами. Однак застосунок полегшує взаємодію між військовозобов'язаними та ТЦК.
- Після сплати штрафу за неявку до ТЦК повістки можуть продовжувати приходити, адже обов'язок виконувати вимоги військового обліку залишається. У Міноборони наголосили – якщо громадянин буде систематично ігнорувати повістки, це стане підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності.
- Для сплати штрафу зі знижкою слід оновити застосунок Резерв+ до актуальної версії. Заяву про визнання порушення можна подати в розділі "Штрафи онлайн", після чого протягом трьох днів ТЦК ухвалює рішення щодо опції сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми.