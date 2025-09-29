Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада 2025 року. За порушення правил військового обліку передбачено покарання.

Що загрожує в разі неявки до ТЦК – пояснила адвокатка Лідія Карплюк. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.

Що загрожує за неявку за повісткою в ТЦК?

За словами адвокатки, найпоширеніші порушення правил військового обліку – це неявка за повісткою в ТЦК і СП, а також непроходження ВЛК. Окрім того, військовозобов'язані повинні повідомляти в ТЦК про будь-які важливі зміни в їхньому житті, зокрема переїзд, шлюб, здобуття освіти, зміну стану здоров'я.

Штраф

Найчастіше зараз притягують до адміністративної відповідальності за неявку за повісткою – це штрафи від 17 до 25 тисяч гривень.

Система Резерв+ налаштована так, що спершу з'являється повідомлення про сплату штрафу. Особа може визнати це порушення, натиснувши кнопку й подавши заяву. Тільки потім складається постанова про притягнення до адміністративної відповідальності.

Кримінальна відповідальність

Також адвокатка пояснила, коли настає кримінальна відповідальність за неявку до ТЦК. Вона нагадала про статтю 336 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації. Йдеться про позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Кримінальна відповідальність загрожує особам, яким уже вручили так звану бойову повістку, і вони були зобов'язані прибути до пункту збору, але не зробили цього,

– зауважила Карплюк.

Зверніть увагу! Відомості про наявність "адміністративки" або штрафу військовозобов'язаний самостійно може дізнатися в застосунку Резерв+. Натомість інформацію про наявність кримінального провадження, у якому особа має статус підозрюваного, можна дізнатися через додаток Дія.

Що відомо про сплату штрафу в Резерв+?