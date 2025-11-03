Настоящий апокалипсис в России: Кемеровскую область накрыла непогода, а на 6 точках бушует пожар
- В Кемеровской области России пылают поля, огонь охватил шесть точек в разных городах.
- Пожары сопровождаются ураганом со снегом, что затрудняет усилия спасателей и приводит к разрушениям.
В Кемеровской области России уже несколько дней горят поля, огонь распространился на тысячи квадратных метров. К этой стихии добавились еще и плохие погодные условия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал SHOT.
Смотрите также В России вспыхнул пожар на судне в порту "Кавказ"
Что известно о пожаре и урагане в Кемеровской области России?
Огонь в районах городов Белово и Юрга не утихает. Сверхсильный природный пожар возник на полях на площади более 23 тысяч квадратных метров – именно сколько земли охвачено огнем в Юрге.
Хотя пожар происходит относительно недалеко от жилой застройки, на дома огонь пока не распространяется. МЧСники пытаются локализовать и потушить возгорание, но оно выглядит совсем неуправляемым.
Известно, что огонь пылает на шести точках: в Гурьевском и Промышленновском округах, в городах Белово, Ленинск-Кузнецкий и Юрга.
Серьезный пожар в России 3 ноября 2025 года: видео
Одновременно с этим в регионе начался еще и страшный ураган со снегом. Шквалы ветра порой достигают такой силы, что срывают с места павильоны автобусных остановок.
В Кемеровской области бушуют шквалы: смотрите видео
Стихийные бедствия в России: последние новости
В августе в Краснодарском крае после сильных дождей после сильных дождей из берегов вышла река Дефань. Вода затопила дома и смыла людей и автобус в реку. Непогода повредила дороги и спровоцировала смерч в Туапсинском районе, который в свою очередь повредил пляж.
В июне 2024 года ураган накрыл Москву. Ветер вырывал деревья, а дожди с градом и грозой усилили непогоду. Тогда же российские пропагандисты жаловались, что юг страны так же переживает мощные ливни и град.
В Башкортостане и Челябинской области России прошла мощная непогода. На улице образовались огромные смерчи, а также выпал крупный град.