Что россияне говорят о пожаре на судне?

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту пожара в порту "Кавказ" Краснодарского края.

Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту Кавказ произошло возгорание буксира,

– говорят россияне.

Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Стоит заметить, что пожар на судне стал известен после сообщений об атаке беспилотников на Туапсинский округ России. Местные рассказали, что в регионе работала ПВО утром 2 ноября.

По данным Минобороны врага, системы ПВО якобы уничтожили 14 беспилотников над территорией Краснодарского края утром.

