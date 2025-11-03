Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал SHOT.

Что известно о пожаре и урагане в Кемеровской области России?

Огонь в районах городов Белово и Юрга не утихает. Сверхсильный природный пожар возник на полях на площади более 23 тысяч квадратных метров – именно сколько земли охвачено огнем в Юрге.

Хотя пожар происходит относительно недалеко от жилой застройки, на дома огонь пока не распространяется. МЧСники пытаются локализовать и потушить возгорание, но оно выглядит совсем неуправляемым.

Известно, что огонь пылает на шести точках: в Гурьевском и Промышленновском округах, в городах Белово, Ленинск-Кузнецкий и Юрга.

Серьезный пожар в России 3 ноября 2025 года: видео

Одновременно с этим в регионе начался еще и страшный ураган со снегом. Шквалы ветра порой достигают такой силы, что срывают с места павильоны автобусных остановок.

В Кемеровской области бушуют шквалы: смотрите видео

