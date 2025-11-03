Справжній апокаліпсис в Росії: Кемеровську область накрила негода, а на 6 точках вирує пожежа
- У Кемеровській області Росії палають поля, вогонь охопив шість точок в різних містах.
- Пожежі супроводжуються ураганом зі снігом, що ускладнює зусилля рятувальників і призводить до руйнувань.
У Кемеровській області Росії вже кілька днів палають поля, вогонь поширився на тисячі квадратних метрів. До цієї стихії додалися ще й погані погодні умови.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал SHOT.
Що відомо про пожежу й ураган в Кемеровській області Росії?
Вогонь в районах міст Бєлово та Юрга не вщухає. Надсильна природна пожежа виникла на полях на площі понад 23 тисячі квадратних метрів – саме скільки землі охоплено вогнем у Юрзі.
Хоча пожежа відбувається відносно недалеко від житлової забудови, на будинки вогонь наразі не поширюється. МНСники намагаються локалізувати та загасити загоряння, але воно виглядає зовсім некерованим.
Відомо, що вогонь палає на шести точках: у Гур'ївському та Промислівському округах, в містах Бєлово, Ленінськ-Кузнецький та Юрга.
Серйозна пожежа в Росії 3 листопада 2025: відео
Одночасно із цим у регіоні почався ще й страшний ураган зі снігом. Шквали вітру часом досягають такої сили, що зривають з місця павільйони автобусних зупинок.
У Кемеровській області вирують шквали: дивіться відео
Стихійні лиха в Росії: останні новини
У серпні в Краснодарському краї після сильних дощів з берегів вийшла річка Дефань. Вода затопила будинки та змила людей і автобус у річку. Негода пошкодила дороги й спровокувала смерч у Туапсинському районі, який своєю чергою пошкодив пляж.
У червні 2024 року ураган накрив Москву. Вітер виривав дерева, а дощі з градом і грозою посилили негоду. Тоді ж російські пропагандисти скаржилися, що південь країни так само переживає потужні зливи та град.
У Башкортостані та Челябінській області Росії пройшла потужна негода. На вулиці утворилися величезні смерчі, а також випав великий град.