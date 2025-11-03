Справжній апокаліпсис в Росії: Кемеровську область накрила негода, а на 6 точках вирує пожежа

У Кемеровській області Росії вже кілька днів палають поля, вогонь поширився на тисячі квадратних метрів. До цієї стихії додалися ще й погані погодні умови.

Що відомо про пожежу й ураган в Кемеровській області Росії?

Вогонь в районах міст Бєлово та Юрга не вщухає. Надсильна природна пожежа виникла на полях на площі понад 23 тисячі квадратних метрів – саме скільки землі охоплено вогнем у Юрзі.

Хоча пожежа відбувається відносно недалеко від житлової забудови, на будинки вогонь наразі не поширюється. МНСники намагаються локалізувати та загасити загоряння, але воно виглядає зовсім некерованим.

Відомо, що вогонь палає на шести точках: у Гур'ївському та Промислівському округах, в містах Бєлово, Ленінськ-Кузнецький та Юрга.

Одночасно із цим у регіоні почався ще й страшний ураган зі снігом. Шквали вітру часом досягають такої сили, що зривають з місця павільйони автобусних зупинок.

