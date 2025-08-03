Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

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Що відомо про потоп у Краснодарському краї?

Так, через зливи у Краснодарському краї Росії різко піднявся рівень води. Річка Дефань вийшла з берегів та затопила будинки у навколишніх селищах.

Річка Дефань вийшла з берегів: дивіться відео

Місцеві публікують відео, на яких по вулицях линуть потоки брудної води. У деяких селах лунають сирени. Що цікаво – попри такі стихійні лиха люди вимушені рятуватися власноруч.

Масштаби потопу у Краснодарському краї: дивіться відео

Вода вже встигла наробити багато біди для росіян. Вранці 3 серпня у селі Дефанівка у річку змило чотирьох людей, які переходили міст. Постраждалим вдалося зачепитися за дерево та дочекатися рятувальників.

Людей змило з мосту у воду: дивіться відео

У тому таки селі на мосту змило й автобус, всередині якого було 25 людей. Всіх вдалося врятувати. У Лермонтово також змило міст, який був в аварійному стані. За річкою без переправи лишилося 300 будинків.

Момент руйнування мосту потрапив на камеру: дивіться відео

На цьому наслідки негоди не закінчуються. На платній трасі М-4 "Дон" в напрямку Джубги зійшов селевий потік зійшов. Тепер автомобілі вимушені рухатися в об'їзд через Новоросійськ.

Крім потопу, у Краснодарський край завітав ще і смерч. Пишуть, що у Туапсинському країні вихор розніс місцеву інфраструктуру, зокрема пляж. Вітер навіть виніс з моря катамаран, який ледь не вбив людей на березі.

Смерч на пляжі у Туапсинському краї: дивіться відео