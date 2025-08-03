Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про снігопади в Австралії?

На одному з відео зафіксовано, як у суботу близько 16:00 сніг падає в Далвіні, між Стенторпом і Варвіком на південному сході Квінсленда.

Кенгуру у кучугурах снігу / Фото Higgins Storm Chasing

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про надзвичайну ситуацію на дорогах. До сотні автомобілів опинилися заблокованими у снігових заметах на трасах Нью-Інгленд, Вотерфолл-Вей, Норріс-Драйв і Графтон-Роуд на північних плато. За словами очевидців, сніг у цьому районі був "такої глибини, якої ще ніколи не бачили".

Незвичайна кількість снігу також випала в штаті Новий Південний Уельс, зокрема у містах Армідейл і Гайра. За прогнозами, рівень снігу тут може сягнути до 50 сантиметрів.

Частину Австралії значно засипало снігом / Фото SEQWP Chris McFerran

Також є серйозна небезпека на дорогах через ожеледицю, яка охопила північні плато.

Ми маємо бригади дорожньої служби, які готові до будь-яких рятувальних операцій, але просимо громаду уникати непотрібних поїздок. Якщо вам все ж доведеться виїжджати на дороги в районах, де випав сніг, будьте обережні, завжди гальмуйте плавно і їдьте повільно,

– заявила помічник комісара служби Ніколь Хоган.

В Австралії випала величезна кількість снігу: дивіться відео

Також прогнозується шквалистий вітер зі швидкістю понад 90 кілометрів на годину, а на узбережжі – сильні хвилі.

На території штату Новий Південний Уельс розгорнуто понад 1 000 волонтерів Служби надзвичайних ситуацій. З початку негоди рятувальники уже отримали понад 750 викликів.

Нагадаємо, нещодавно у пустелі Атакама в Чилі, одній з найсухіших у світі, вперше за 10 років випав сніг. Це явище вразило вчених.