Про снігопад в Атакамі повідомили дослідники обсерваторії ALMA. Про це пише 24 Канал із посиланням на France 24.
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В Атакамі випав сніг
В Атакамі, над якою найтемніше небо на планеті, встановлені найсучасніші телескопи світу. Обсерваторія ALMA у цій пустелі є найбільшим наземним астрономічним проєктом.
Дослідники повідомили, що коли прокинулись зранку 26 червня, то побачили, що Атакама вкрита снігом.
Неймовірно! Пустеля Атакама, найпосушливіша пустеля світу, покрита снігом,
– написала обсерваторія ALMA.
Сніг у найсухішій пустелі світу: дивіться відео
Вони зауважили, що на сусідньому плато Чахнанатор, де теж розташований телескоп обсерваторії, сніг є звичним явищем. А от на самій Атакамі снігу не було вже 10 років.
Кліматолог з Університету Сантьяго Рауль Кордеро заявив AFP, що пов'язувати цей снігопад зі зміною клімату ще зарано.
Проте він зауважив, що кліматичне моделювання показало, що "такий тип подій, тобто опади в пустелі Атакама, ймовірно, стане частішим".
До слова, у листопаді 2024 року сніг вперше випав у пустелі Саудівської Аравії.