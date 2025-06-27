Про снігопад в Атакамі повідомили дослідники обсерваторії ALMA. Про це пише 24 Канал із посиланням на France 24.

Дивіться також Божевілля і марна трата грошей: блогер розповів, чому нема сенсу їхати на популярну Майорку

В Атакамі випав сніг

В Атакамі, над якою найтемніше небо на планеті, встановлені найсучасніші телескопи світу. Обсерваторія ALMA у цій пустелі є найбільшим наземним астрономічним проєктом.

Дослідники повідомили, що коли прокинулись зранку 26 червня, то побачили, що Атакама вкрита снігом.

Неймовірно! Пустеля Атакама, найпосушливіша пустеля світу, покрита снігом,

– написала обсерваторія ALMA.

Сніг у найсухішій пустелі світу: дивіться відео

Вони зауважили, що на сусідньому плато Чахнанатор, де теж розташований телескоп обсерваторії, сніг є звичним явищем. А от на самій Атакамі снігу не було вже 10 років.

Кліматолог з Університету Сантьяго Рауль Кордеро заявив AFP, що пов'язувати цей снігопад зі зміною клімату ще зарано.

Проте він зауважив, що кліматичне моделювання показало, що "такий тип подій, тобто опади в пустелі Атакама, ймовірно, стане частішим".

До слова, у листопаді 2024 року сніг вперше випав у пустелі Саудівської Аравії.