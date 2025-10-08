Непогода вернулась: в одной из областей часть жителей осталась без света
- Из-за повторной непогоды часть Одесской области осталась без света, ремонтные работы продолжаются круглосуточно.
- По состоянию на 12:00 8 октября без электроснабжения остаются 6,6 тысяч потребителей в 11 населенных пунктах.
В среду, 8 октября, из-за повторной непогоды без света осталась часть Одесской области. Сейчас ремонтные работы в регионе продолжаются круглосуточно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
Какая сейчас ситуация со светом?
В течение последних суток энергетики восстановили электроснабжение для 36,4 тысячи семей в 82 населенных пунктах Одесской области.
По состоянию на 12:00 8 октября из-за повторной непогоды без света еще остаются 6,6 тысячи потребителей в 11 селах и городках.
Ситуацию в энергосистеме также прокомментировали в ДТЭК.
Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Для этого компания задействовала все необходимые бригады,
– говорится в сообщении.
В течение 8 октября синоптики прогнозируют усиление дождя и штормовые порывы ветра. Из-за непогоды энергетики советуют не приближаться к линиям электропередачи – это может быть опасно для здоровья.
В Одессе бушевала непогода: что известно?
В течение суток 30 сентября в Одессе и районе выпало рекордное количество осадков. Почти двухмесячная норма вызвала подтопление в разных районах. Город фактически ушел под воду, машины плавали, а вода затекала прямо в дома людей.
Известно, что ужасный ливень в Одессе унес жизни 10 человек. Среди жертв – целая семья с ребенком, работницы Укрзализныци и Одесской ОГА и пожилые люди.
После трагедии городские власти опубликовали карту районов с рисками затопления. К ним отнесли всю городскую береговую линию от Крыжановки до Черноморки и вглубь за центральной частью до поселка Авангард.