Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Читайте также Ударят ли снова заморозки в ближайшее время

Какая сейчас ситуация со светом?

В течение последних суток энергетики восстановили электроснабжение для 36,4 тысячи семей в 82 населенных пунктах Одесской области.

По состоянию на 12:00 8 октября из-за повторной непогоды без света еще остаются 6,6 тысячи потребителей в 11 селах и городках.

Ситуацию в энергосистеме также прокомментировали в ДТЭК.

Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Для этого компания задействовала все необходимые бригады,

– говорится в сообщении.

В течение 8 октября синоптики прогнозируют усиление дождя и штормовые порывы ветра. Из-за непогоды энергетики советуют не приближаться к линиям электропередачи – это может быть опасно для здоровья.

В Одессе бушевала непогода: что известно?