Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Яка зараз ситуація зі світлом?
Протягом останньої доби енергетики відновили електропостачання для 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах Одещини.
Станом на 12:00 8 жовтня через повторну негоду без світла ще залишаються 6,6 тисячі споживачів в 11 селах і містечках.
Ситуацію в енергосистемі також прокоментували у ДТЕК.
Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Для цього компанія задіяла всі необхідні бригади,
– йдеться в повідомленні.
Протягом 8 жовтня синоптики прогнозують посилення дощу та штормові пориви вітру. Через негоду енергетики радять не наближатися до ліній електропередачі – це може бути небезпечно для здоров'я.
В Одесі вирувала негода: що відомо?
Протягом доби 30 вересня в Одесі та районі випала рекордна кількість опадів. Майже двомісячна норма спричинила підтоплення в різних районах. Місто фактично пішло під воду, автівки плавали, а вода затікала просто в будинки людей.
Відомо, що жахлива злива в Одесі забрала життя 10 людей. Серед жертв – ціла родина з дитиною, працівниці Укрзалізниці й Одеської ОВА та літні люди.
Після трагедії міська влада опублікувала мапу районів з ризиками затоплення. До них віднесли усю міську берегову лінію від Крижанівки до Чорноморки та вглиб за центральною частиною аж до селища Авангард.