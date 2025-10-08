Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Яка зараз ситуація зі світлом?

Протягом останньої доби енергетики відновили електропостачання для 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах Одещини.

Станом на 12:00 8 жовтня через повторну негоду без світла ще залишаються 6,6 тисячі споживачів в 11 селах і містечках.

Ситуацію в енергосистемі також прокоментували у ДТЕК.

Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Для цього компанія задіяла всі необхідні бригади,

– йдеться в повідомленні.

Протягом 8 жовтня синоптики прогнозують посилення дощу та штормові пориви вітру. Через негоду енергетики радять не наближатися до ліній електропередачі – це може бути небезпечно для здоров'я.

В Одесі вирувала негода: що відомо?