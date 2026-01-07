Сильный снег и метели прогнозируют в 6 областях Украины
- 8 и 9 января в Украине ожидается сильный снег и метели в шести областях, включая Закарпатскую, Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую.
- В Киеве прогнозируется мокрый снег, дождь и гололедица, с возможным снежным покровом до 20 см, объявлен желтый и оранжевый уровни опасности в разных регионах.
В Украине 8 и 9 января ожидается резкое ухудшение погодных условий с сильным снегом, метелями и гололедом. Больше всего пострадают западные, северные и центральные регионы Украины.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника патрульной полиции Алексея Билошицкого.
В каких областях ожидается ухудшение погоды?
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ряде областей Украины 8 и 9 января. Сильный снег и метели накроют Закарпатскую, Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области.
В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях прогнозируется значительный мокрый снег и дождь, гололед и налипание мокрого снега.
По данным синоптиков, порывы ветра в западных, южных и центральных регионах будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Из-за гололеда на дорогах на западе и севере Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях объявлен желтый уровень опасности.
Также 8 января из-за сильного снега, метели и снежных заносов в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой области определен оранжевый уровень опасности.
Какой будет погода в Киеве 8 и 9 января?
В четверг, 8 января, в столице и Киевской области пройдут мокрый снег и дождь – ожидается гололедица. Ночью 9 января в городе выпадет сильный снег и будет наблюдаться метель. По прогнозам синоптиков, снежный покров составит 5 – 10 сантиметров, местами будет достигать 20 сантиметров.
Граждан призывают без необходимости воздерживаться от поездок на собственных авто и отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок и облегчить работу коммунальных спецслужб и спецтехники.
Какая погода ожидается в областных центрах Украины 8 января?
Четверг, 8 января, в Украине ожидается со сложными погодными условиями. Территория страны условно разделится на 3 части: от морозной погоды с сильными снегопадами до теплой с +12 и значительными дождями.
На западе страны, в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют сильный снег и метель. Ночью температура будет колебаться от -7 до -12, а днем -2 – -7.
В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях будет значительный мокрый снег и дождь, гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Ночью отметки термометров будут показывать ночью 0 – -5, а днем 0 – +5.
Остальную территорию Украины накроет дождь, местами значительный. Ночная температура составит +1 – +6, а дневная – +7 – +12.