Сильный снег и метели прогнозируют в 6 областях Украины

В Украине 8 и 9 января ожидается резкое ухудшение погодных условий с сильным снегом, метелями и гололедом. Больше всего пострадают западные, северные и центральные регионы Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника патрульной полиции Алексея Билошицкого.

В каких областях ожидается ухудшение погоды?

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ряде областей Украины 8 и 9 января. Сильный снег и метели накроют Закарпатскую, Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях прогнозируется значительный мокрый снег и дождь, гололед и налипание мокрого снега.

По данным синоптиков, порывы ветра в западных, южных и центральных регионах будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Из-за гололеда на дорогах на западе и севере Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях объявлен желтый уровень опасности.

Также 8 января из-за сильного снега, метели и снежных заносов в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой области определен оранжевый уровень опасности.

Какой будет погода в Киеве 8 и 9 января?

В четверг, 8 января, в столице и Киевской области пройдут мокрый снег и дождь – ожидается гололедица. Ночью 9 января в городе выпадет сильный снег и будет наблюдаться метель. По прогнозам синоптиков, снежный покров составит 5 – 10 сантиметров, местами будет достигать 20 сантиметров.

Граждан призывают без необходимости воздерживаться от поездок на собственных авто и отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок и облегчить работу коммунальных спецслужб и спецтехники.

Какая погода ожидается в областных центрах Украины 8 января?