Сильний сніг і хуртовини прогнозують у 6 областях України

В Україні 8 та 9 січня очікується різке погіршення погодних умов із сильним снігом, хуртовинами та ожеледицею. Найбільше постраждають західні, північні та центральні регіони України.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на першого заступника начальника патрульної поліції Олексія Білошицького.

Дивіться також Від сильних снігопадів і хуртовин до дощів та +12: прогноз погоди на 8 січня

В яких областях очікується погіршення погоди?

Синоптики попереджають про погіршення погоди у низці областей України 8 та 9 січня. Сильний сніг та хуртовини накриють Закарпатську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях прогнозується значний мокрий сніг та дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу.

За даними синоптиків, пориви вітру у західних, південних та центральних регіонах сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Через ожеледицю на дорогах на заході та півночі України, а також у Вінницькій та Черкаській областях оголошено жовтий рівень небезпечності.

Також 8 січня через сильний сніг, хуртовини та снігові замети у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій області визначено помаранчевий рівень небезпеки.

Якою буде погода у Києві 8 та 9 січня?

У четвер, 8 січня, у столиці та Київській області пройдуть мокрий сніг та дощ – очікується ожеледиця. Вночі 9 січня у місті випаде сильний сніг та спостерігатиметься хуртовина. За прогнозами синоптиків, сніговий покрив складатиме 5 – 10 сантиметрів, місцями сягатиме 20 сантиметрів.

Громадян закликають без нагальної потреби утримуватись від поїздок на власних авто та надавати перевагу громадському транспорту, аби уникнути заторів та полегшити роботу комунальних спецслужб й спецтехніки.

Яка погода очікується в обласних центрах України 8 січня?