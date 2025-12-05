Ночные морозы до -5 ударят в большинстве областей: что будет с погодой в ближайшие дни

Погода в Украине в течение ближайших нескольких суток не претерпит значительных изменений. Для некоторых регионов синоптики прогнозируют ночные морозы. Также есть предупреждение о возможных сильных порывах ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода?

Ветер будет двигаться в юго-восточном и восточном направлениях. В течение пятницы, 5 декабря, в большинстве западных и Винницкой областях возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Аналогичную ситуацию со шквалами стоит ожидать жителям южных областей в течение выходных 6 и 7 декабря. В то же время осадков в Украине, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни не будет.

В течение 5 декабря температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла в дневные часы. На крайнем западе страны, юге Одесской области в течение дня ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

В течение выходных в большинстве областей будет от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 1 до 7 градусов тепла, на Закарпатье 6 декабря будет от 5 до 10 градусов тепла.

На крайнем юге страны, согласно обнародованной информации, температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 7 градусов тепла, в дневные часы, как ожидается, она составит от 4 до 10 градусов тепла.

Что прогнозировали синоптики ранее?