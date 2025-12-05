Ночные морозы до -5 ударят в большинстве областей: что будет с погодой в ближайшие дни
- В течение ближайших дней в Украине ожидаются ночные морозы до 5 градусов и сильные порывы ветра в западных, Винницкой и южных областях.
- Температура воздуха будет колебаться от 3 до 12 градусов тепла днем, а ночью может снижаться до 5 градусов мороза в большинстве областей.
Погода в Украине в течение ближайших нескольких суток не претерпит значительных изменений. Для некоторых регионов синоптики прогнозируют ночные морозы. Также есть предупреждение о возможных сильных порывах ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода?
Ветер будет двигаться в юго-восточном и восточном направлениях. В течение пятницы, 5 декабря, в большинстве западных и Винницкой областях возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Аналогичную ситуацию со шквалами стоит ожидать жителям южных областей в течение выходных 6 и 7 декабря. В то же время осадков в Украине, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни не будет.
В течение 5 декабря температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла в дневные часы. На крайнем западе страны, юге Одесской области в течение дня ожидается от 7 до 12 градусов тепла.
В течение выходных в большинстве областей будет от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 1 до 7 градусов тепла, на Закарпатье 6 декабря будет от 5 до 10 градусов тепла.
На крайнем юге страны, согласно обнародованной информации, температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 7 градусов тепла, в дневные часы, как ожидается, она составит от 4 до 10 градусов тепла.
Что прогнозировали синоптики ранее?
- Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в целом в начале декабря температура воздуха скорее всего будет в основном теплой. Кое-где возможны ночные морозы, но это будет исключительно.
- Также погода в течение первой декады декабря в целом будет облачной и будет сопровождаться туманами. Сильного ветра в ближайшие дни ожидать не стоит, также пока не предвидится существенных осадков.