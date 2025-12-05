Нічні морози до -5 вдарять у більшості областей: що буде з погодою найближчими днями
- Протягом найближчих днів в Україні очікуються нічні морози до 5 градусів та сильні пориви вітру в західних, Вінницькій і південних областях.
- Температура повітря коливатиметься від 3 до 12 градусів тепла вдень, а вночі може знижуватися до 5 градусів морозу в більшості областей.
Погода в Україні протягом найближчих кількох діб не зазнає значних змін. Для деяких регіонів синоптики прогнозують нічні морози. Також є попередження про можливі сильні пориви вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода?
Вітер рухатиметься у південно-східному та східному напрямках. Протягом п'ятниці, 5 грудня, у більшості західних та Вінницькій областях можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Аналогічну ситуацію зі шквалами варто очікувати жителям південних областей протягом вихідних 6 і 7 грудня. Водночас опадів в Україні, згідно з прогнозом синоптиків, найближчими днями не буде.
Протягом 5 грудня температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла у денні години. На крайньому заході країни, півдні Одеської області протягом дня очікується від 7 до 12 градусів тепла.
Впродовж вихідних у більшості областей буде від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу. Удень стовпчики термометрів покажуть від 1 до 7 градусів тепла, на Закарпатті 6 грудня буде від 5 до 10 градусів тепла.
На крайньому півдні країни, згідно з оприлюдненою інформацією, температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 7 градусів тепла, у денні години, як очікується, вона становитиме від 4 до 10 градусів тепла.
Що прогнозували синоптики раніше?
- Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що загалом на початку грудня температура повітря радше за все буде здебільшого теплою. Подекуди можливі нічні морози, але це буде винятково.
- Також погода протягом першої декади грудня загалом буде хмарною та супроводжуватиметься туманами. Сильного вітру найближчими днями очікувати не варто, також поки не передбачається істотних опадів.