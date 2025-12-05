Нічні морози до -5 вдарять у більшості областей: що буде з погодою найближчими днями

Погода в Україні протягом найближчих кількох діб не зазнає значних змін. Для деяких регіонів синоптики прогнозують нічні морози. Також є попередження про можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода?

Вітер рухатиметься у південно-східному та східному напрямках. Протягом п'ятниці, 5 грудня, у більшості західних та Вінницькій областях можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Аналогічну ситуацію зі шквалами варто очікувати жителям південних областей протягом вихідних 6 і 7 грудня. Водночас опадів в Україні, згідно з прогнозом синоптиків, найближчими днями не буде.

Протягом 5 грудня температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла у денні години. На крайньому заході країни, півдні Одеської області протягом дня очікується від 7 до 12 градусів тепла.

Впродовж вихідних у більшості областей буде від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу. Удень стовпчики термометрів покажуть від 1 до 7 градусів тепла, на Закарпатті 6 грудня буде від 5 до 10 градусів тепла.

На крайньому півдні країни, згідно з оприлюдненою інформацією, температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 7 градусів тепла, у денні години, як очікується, вона становитиме від 4 до 10 градусів тепла.

Що прогнозували синоптики раніше?