Дожди, грозы и порывы ветра: синоптики предупредили украинцев о непогоде 11 сентября
- 11 сентября в некоторых западных областях Украины ожидаются порывы ветра, а также значительные дожди на Закарпатье и Прикарпатье.
В течение суток четверга, 11 сентября, в некоторых областях Украины ожидают непогоду. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о грозах, шквалах, а также значительных дождях.
Где прогнозируют непогоду 11 сентября?
Синоптики предупредили о порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду 11 сентября в западных областях, кроме Закарпатья. Также днем на Закарпатье и Прикарпатье, а ночью и 12 сентября в западных областях – значительные дожди.
Желтый уровень опасности объявлен в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
- Львов и область
На территории Львовщины и областного центра 11 сентября ожидаются порывы юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду, а местами – грозы.
- Тернополь и область
Днем 11 сентября в Тернополе и области прогнозируют юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду.
- Луцк и Волынская область
В Луцке и области синоптики также предупредили о порывах юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду.
- Черновцы и область
В течение суток 11 сентября порывы юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду ожидают и в Черновцах и области.
- Ивано-Франковск и область
Днем 11 сентября на территории Ивано-Франковской области и областного центра прогнозируют значительный дождь (15 – 29 миллиметров за 12 часов и меньше), грозы и усиление юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду.
- Ровно и область
Утром и днем 11 сентября порывы юго-восточного ветра от 15 до 18 метров в секунду прогнозируют также в Ровном и области.
Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Какой будет погода в сентябре: что известно
- С 11 сентября снижение температуры воздуха на 3 – 5 градусов ожидают в западных областях, а с 12 сентября по всей Украине, кроме юго-востока.
- Тепло в Украине продержится до третьей декады сентября, после этого придет холодный воздух арктического происхождения.
- Всего в сентябре количество осадков будет ниже нормы на 20 – 40%, в частности на Левобережной части Украины. Существует угроза развития засухи.