Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о грозах, шквалах, а также значительных дождях.

Где прогнозируют непогоду 11 сентября?

Синоптики предупредили о порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду 11 сентября в западных областях, кроме Закарпатья. Также днем на Закарпатье и Прикарпатье, а ночью и 12 сентября в западных областях – значительные дожди.

Желтый уровень опасности объявлен в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Львов и область

На территории Львовщины и областного центра 11 сентября ожидаются порывы юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду, а местами – грозы.

Тернополь и область

Днем 11 сентября в Тернополе и области прогнозируют юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Луцк и Волынская область

В Луцке и области синоптики также предупредили о порывах юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Черновцы и область

В течение суток 11 сентября порывы юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду ожидают и в Черновцах и области.

Ивано-Франковск и область

Днем 11 сентября на территории Ивано-Франковской области и областного центра прогнозируют значительный дождь (15 – 29 миллиметров за 12 часов и меньше), грозы и усиление юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Ровно и область

Утром и днем 11 сентября порывы юго-восточного ветра от 15 до 18 метров в секунду прогнозируют также в Ровном и области.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

