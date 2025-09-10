Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про грози, шквали, а також значні дощі.
Де прогнозують негоду 11 вересня?
Синоптики попередили про пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду 11 вересня в західних областях, окрім Закарпаття. Також удень на Закарпатті та Прикарпатті, а вночі й 12 вересня в західних областях – значні дощі.
Жовтий рівень небезпечності оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
- Львів та область
На території Львівщини та обласного центру очікують пориви південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду, а місцями – грози.
- Тернопіль та область
Удень 11 вересня в Тернополі та області прогнозують південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
- Луцьк і Волинська область
У Луцьку та області синоптики також попередили про пориви південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
- Чернівці та область
Протягом доби 11 вересня пориви південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду очікують і в Чернівцях та області.
- Івано-Франківськ та область
Удень 11 вересня на території Івано-Франківщини та обласного центру прогнозують значний дощ (15 – 29 міліметрів за 12 годин і менше), грози та посилення південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
- Рівне та область
Уранці та вдень 11 вересня пориви південно-східного вітру від 15 до 18 метрів за секунду прогнозують також у Рівному та області.
Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Якою буде погода у вересні: що відомо
- З 11 вересня зниження температури повітря на 3 – 5 градусів очікують у західних областях, а з 12 вересня по всій Україні, окрім південного сходу.
- Тепло в Україні протримається до третьої декади вересня, після цього прийде холодне повітря арктичного походження.
- Загалом у вересні кількість опадів буде нижчою за норму на 20 – 40%, зокрема на Лівобережній частині України. Існує загроза розвитку посухи.