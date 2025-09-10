Протягом доби четверга, 11 вересня, у деяких областях України очікують негоду. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про грози, шквали, а також значні дощі.

Де прогнозують негоду 11 вересня?

Синоптики попередили про пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду 11 вересня в західних областях, окрім Закарпаття. Також удень на Закарпатті та Прикарпатті, а вночі й 12 вересня в західних областях – значні дощі.

Жовтий рівень небезпечності оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Львів та область

На території Львівщини та обласного центру очікують пориви південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду, а місцями – грози.

Тернопіль та область

Удень 11 вересня в Тернополі та області прогнозують південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Луцьк і Волинська область

У Луцьку та області синоптики також попередили про пориви південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Чернівці та область

Протягом доби 11 вересня пориви південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду очікують і в Чернівцях та області.

Івано-Франківськ та область

Удень 11 вересня на території Івано-Франківщини та обласного центру прогнозують значний дощ (15 – 29 міліметрів за 12 годин і менше), грози та посилення південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Рівне та область

Уранці та вдень 11 вересня пориви південно-східного вітру від 15 до 18 метрів за секунду прогнозують також у Рівному та області.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

