13 ноября, 12:53
Часть Львова – без горячей воды и тепла: в чем причина

София Рожик
Основные тезисы
  • Часть Львова осталась без горячей воды и тепла из-за аварии на теплосети на улице Лазаренко.
  • Восстановление теплоснабжения ожидается до 19:00 13 ноября.

Часть Львова в четверг, 13 ноября, осталась без горячей воды и тепла. Произошла авария на теплосети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Почему и где отсутствует теплоснабжение во Львове?

Аварийные работы проводят на магистральной тепловой сети по улице Лазаренко.

Поэтому временно нет тепла и горячего водоснабжения в части домов во Франковском районе:

  • Ефремова, 68, 72, 79;

  • Лазаренко, 36, 38, 40, 42, 48, 48а;

  • Сахарова, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 44, 50, 56, 58, 60;

  • Богуна, 12;

  • Бой-Желенского, 14;

  • Открытая, 1;

  • Героев Майдана, 32;

  • Генерала Чупринки,43, 45, 59, 61, 74, 84;

  • Горбачевского, 4, 15, 17а, 22;

  • Карпинца, 27;

  • Кастеливка, 2, 20, 40, 42;

  • Апрельская, 1, 3, 5;

  • Княгини Ольги, 5д, 5г, 5а, 5, 5б, 16, 26;

  • Коновальца, 79, 85, 85а, 85б, 85в;

  • Конотопская, 2, 4, 19;

  • Котляревского, 35, 37, 37б, 57, 61;

  • Куликовская, 18б, 39а, 39б, 39в, 57;

  • Лукаша, 1, 2, 4, 5;

  • Метрологическая, 14а;

  • Моршинская, 2, 11, 12;

  • Околичная, 16, 18;

  • Остроградских, 14, 16, 18, 20;

  • Перемышльская, 9, 11, 11б;

  • Повстанческая, 8, 9а, 11;

  • Природная, 1, 3, 5а;

  • Смелых, 5, 26, 28а;

  • Стрыйская, 78.

Восстановить подачу горячей воды и отопления обещают до 19:00 13 ноября.

Львов остается без воды не впервые

  • 26 октября стало известно, что в части Львова 3 суток нет воды. Все из-за аварии на магистральном водопроводе в районе села Домажир.

  • Тогда мэр Садовый отмечал, что гарантий, что новых аварий не будет, нет, потому что труба была установлена еще в 1901 году.

  • На следующий день, 27 октября, в городе произошла новая авария на водопроводе.