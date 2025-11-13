Часть Львова – без горячей воды и тепла: в чем причина

26 октября стало известно, что в части Львова 3 суток нет воды . Все из-за аварии на магистральном водопроводе в районе села Домажир.

Тогда мэр Садовый отмечал, что гарантий, что новых аварий не будет, нет, потому что труба была установлена еще в 1901 году.