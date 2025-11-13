Укр Рус
Частина Львова – без гарячої води і тепла: у чому причина
13 листопада, 12:53
3

Частина Львова – без гарячої води і тепла: у чому причина

Софія Рожик
Основні тези
  • Частина Львова залишилася без гарячої води та тепла через аварію на тепломережі на вулиці Лазаренка.
  • Відновлення теплопостачання очікується до 19:00 13 листопада.

Частина Львова у четвер, 13 листопада, залишилася без гарячої води і тепла. Сталася аварія на тепломережі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

Чому і де відсутнє теплопостачання у Львові?

Аварійні роботи проводять на магістральній тепловій мережі по вулиці Лазаренка.

Через це тимчасово немає тепла та гарячого водопостачання у частині будинків у Франківському районі:

  • Єфремова, 68, 72, 79;

  • Лазаренка, 36, 38, 40, 42, 48, 48а;

  • Сахарова, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 44, 50, 56, 58, 60;

  • Богуна, 12;

  • Бой-Желенського, 14;

  • Відкрита, 1;

  • Героїв Майдану, 32;

  • Генерала Чупринки, 43, 45, 59, 61, 74, 84;

  • Горбачевського, 4, 15, 17а, 22;

  • Карпинця, 27;

  • Кастелівка, 2, 20, 40, 42;

  • Квітнева, 1, 3, 5;

  • Княгині Ольги, 5д, 5г, 5а, 5, 5б, 16, 26;

  • Коновальця, 79, 85, 85а, 85б, 85в;

  • Конотопська, 2, 4, 19;

  • Котляревського, 35, 37, 37б, 57, 61;

  • Куликівська, 18б, 39а, 39б, 39в, 57;

  • Лукаша, 1, 2, 4, 5;

  • Метрологічна, 14а;

  • Моршинська, 2, 11, 12;

  • Околична, 16, 18;

  • Остроградських, 14, 16, 18, 20;

  • Перемиська, 9, 11, 11б;

  • Повстанська, 8, 9а, 11;

  • Природна, 1, 3, 5а;

  • Сміливих, 5, 26, 28а;

  • Стрийська, 78.

Відновити подачу гарячої води та опалення обіцяють до 19:00 13 листопада.

Львів залишається без води не вперше

  • 26 жовтня стало відомо, що у частині Львова 3 доби нема води. Усе через аварію на магістральному водогоні у районі села Домажир. 

  • Тоді мер Садовий зазначав, що гарантій, що нових аварій не буде, немає, бо труба була встановлена ще у 1901 році.

  • Наступного дня, 27 жовтня, у місті сталася нова аварія на водогоні.