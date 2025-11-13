Частина Львова – без гарячої води і тепла: у чому причина

26 жовтня стало відомо, що у частині Львова 3 доби нема води . Усе через аварію на магістральному водогоні у районі села Домажир.

Тоді мер Садовий зазначав, що гарантій, що нових аварій не буде, немає, бо труба була встановлена ще у 1901 році.