Без паники: в Киевводоканале объяснили, почему выгребные ямы во дворах столицы не нужны

В Киевводоканаи рассказали, что паника жителей относительно замерзания канализации из-за морозов безосновательна. Кроме того, в предприятии напомнили, кто именно несет ответственность за состояние труб дома.

Об этом сообщают представители Киевводоканала. Важные уточнения в компании сделали после распространенной в сети информации о возможном замерзании канализационных сетей на Троещине и о необходимости обустройства выгребных ям.

Смотрите также Платежки за тепло во время отключений света: есть ли шанс, что киевляне будут платить меньше

Нужно ли в Киеве делать выгребные ямы?

На самом деле для дворовых канализационных сетей нет угроз морозы, которые скоро накроют Украину. Коммуникации проходят глубоко под землей, глубже уровня промерзания почвы. В то же время сточные воды не могут замерзнуть внутри труб, ведь имеют плюсовую температуру и постоянно движутся.

Часто пользователи забывают, кто ответственен за состояние труб, которые идут непосредственно от дома до первого канализационного колодца. В предприятии отметили, что они относятся к внутридомовых систем, а потому ответственность возложена за состояние и обслуживание возложена на балансодержателей домов.

Специалисты также прокомментировали ситуацию с канализационными сетями в микрорайоне Троещина и в целом в Киеве. Так сейчас везде нет проблем с системами, они работают в штатном режиме. Во время отключений света водоотведения также работает стабильно.

Поэтому фактически в Киеве нет потребностей в создании выгребных ям или уличных туалетов. Еще не было ни одного случая замерзания канализационных труб.

Просим доверять официальной информации и не поддаваться панике. Мы постоянно контролируем работу сетей и информируем о реальном состоянии дел,

– говорится в сообщении.

Что предшествовало?