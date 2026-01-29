Без паники: в Киевводоканале объяснили, почему выгребные ямы во дворах столицы не нужны
- Киевводоканал уверяет, что морозы не угрожают замерзанию канализации.
- На Троещине и в Киеве сети работают в штатном режиме без проблем.
В Киевводоканаи рассказали, что паника жителей относительно замерзания канализации из-за морозов безосновательна. Кроме того, в предприятии напомнили, кто именно несет ответственность за состояние труб дома.
Об этом сообщают представители Киевводоканала. Важные уточнения в компании сделали после распространенной в сети информации о возможном замерзании канализационных сетей на Троещине и о необходимости обустройства выгребных ям.
Нужно ли в Киеве делать выгребные ямы?
На самом деле для дворовых канализационных сетей нет угроз морозы, которые скоро накроют Украину. Коммуникации проходят глубоко под землей, глубже уровня промерзания почвы. В то же время сточные воды не могут замерзнуть внутри труб, ведь имеют плюсовую температуру и постоянно движутся.
Часто пользователи забывают, кто ответственен за состояние труб, которые идут непосредственно от дома до первого канализационного колодца. В предприятии отметили, что они относятся к внутридомовых систем, а потому ответственность возложена за состояние и обслуживание возложена на балансодержателей домов.
Специалисты также прокомментировали ситуацию с канализационными сетями в микрорайоне Троещина и в целом в Киеве. Так сейчас везде нет проблем с системами, они работают в штатном режиме. Во время отключений света водоотведения также работает стабильно.
Поэтому фактически в Киеве нет потребностей в создании выгребных ям или уличных туалетов. Еще не было ни одного случая замерзания канализационных труб.
Просим доверять официальной информации и не поддаваться панике. Мы постоянно контролируем работу сетей и информируем о реальном состоянии дел,
– говорится в сообщении.
Что предшествовало?
В ночь с 25 на 26 января на Троещине в Киеве произошли массовые отключения света и тепла. Это произошло из-за массированных атак российских войск по энергетической инфраструктуре.
Председатель Деснянской районной администрации сообщил, что многие дома и объекты в микрорайоне остались без нормальных условий для жизни. Из-за убытков, нанесенных сетям и котельным, на тот момент не было полного понимания, когда свет и тепло удастся вернуть.
Из-за того, что ряд жителей может длительное время находиться без базовых условий, в районе организовали временные пункты с биотуалетами. Это надо для того, чтобы люди имели возможность пользоваться санитарными средствами, пока нет воды и отопления. Люди возмущались, что если так будет и дальше, то им придется выкапывать выгребные ямы прямо на улице.