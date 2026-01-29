Без паніки: у Київводоканалі пояснили, чому вигрібні ями у дворах столиці не потрібні

У Київводоканаі розповіли, що паніка жителів щодо замерзання каналізації через морози – безпідставна. Крім того, в підприємтсві нагадали, хто саме несе відповідальність за стан труб будинку.

Про це повідомляють представники Київводоканалу. Важливі уточнення у компанії зробили після поширеної в мережі інформації про можливе замерзання каналізаційних мереж на Троєщині та про необхідність облаштування вигрібних ям.

Дивіться також Платіжки за тепло під час відключень світла: чи є шанс, що кияни платитимуть менше

Чи потрібно в Києві робити вигрібні ями?

Насправді для дворових каналізаційних мереж немає загроз морози, які скоро накриють Україну. Комунікації проходять глибоко під землею, глибше рівня промерзання ґрунту. Водночас стічні води не можуть замерзнути всередині труб, адже мають плюсову температуру і постійно рухаються.

Часто користувачі забувають, хто відповідальний за стан труб, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя. У підприємстві зазначили, що вони належать до внутрішньобудинкових систем, а тому відповідальність покладено за стан та обслуговування покладено на балансоутримувачів будинків.

Фахівці також прокоментували ситуацію з каналізаційними мережами в мікрорайоні Троєщина та загалом у Києві. Так наразі всюди немає проблем з системами, вони працюють у штатному режимі. Під час відключень світла водовідведення також працює стабільно.

Тож фактично в Києві немає потреб у створенні вигрібних ям чи вуличних туалетів. Ще не було жодного випадку замерзання каналізаційних труб.

Просимо довіряти офіційній інформації та не піддаватися паніці. Ми постійно контролюємо роботу мереж і інформуємо про реальний стан справ,

– йдеться в повідомленні.

Що передувало?