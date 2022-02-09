Неуставные отношения и доступность оружия: в части Нацгвардии в Днепре нашли нарушения

Правоохранители выяснили, что в части нацгвардейца Артема Рябчука были распространены неуставные отношения. Однако это не свидетельствует о мотиве расстрела.

Первые детали расследования стрельбы обнародовал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он отметил, что правоохранителям удалось установить 2 нарушения.

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Комиссия, которая занимается служебным расследованием расстрела, еще до изучения анкет нацгвардейцев части № 3021 установила, что между ними существовали неуставные отношения. Информацию об этом передадут в Государственное бюро расследований.

В то же время Енин отметил, что это не является мотивом стрельбы, ведь что конкретно побудило солдата срочной службы открыть огонь по побратимам пока еще устанавливают.

Какое второе нарушение установили

Кроме того, комиссия выявила нарушение порядка доступа в комнату хранения оружия, что и привело к трагедии.

Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставни для оружия, которая должна была быть должным образом замкнута. Также вызывает вопросы качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал,

– подчеркнул Енин.

Он добавил, что в конце недели, то есть до 13 февраля, часть членов комиссии вернется из Днепра для более основательного доклада.

Заместитель Дениса Монастырского отметил, что пострадавшие во время стрельбы нацгвардейцы выздоравливают. Часть из них выписали домой.

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Полный текст публикации Евгения Енина в фейсбуке:

Новостей имею несколько. Первая. Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части № 3021 НГУ. Уже до начала основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены вскоре в ГБР.

Призываю журналистов четко понять, что выявленные факты неуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы до сих пор неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача служебного расследования, которое проводит МВД – выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы и тому подобное. Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций.

Второе. Комиссией выявлены нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставни для оружия, которая должна была быть должным образом замкнута. Также вызывает вопросы качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

И к хорошим новостям. Госпитализированные военнослужащие, слава Богу, выздоравливают. Часть из них уже выписана из реанимации.

Уже в конце этой недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более обстоятельного доклада.

Буду держать в курсе.