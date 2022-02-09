Позастатутні відносини й доступність зброї: у частині Нацгвардії в Дніпрі знайшли порушення

Правоохоронці з'ясували, що у частині нацгвардійця Артема Рябчука були поширені позастатутні відносини. Однак це не свідчить про мотив розстрілу.

Перші деталі розслідування стрілянини оприлюднив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він зазначив, що правоохоронцям вдалося встановити 2 порушення.

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Комісія, яка займається службовим розслідуванням розстрілу, ще до вивчення анкет нацгвардійців частини №3021 встановила, що між ними існували позастатутні відносини. Інформацію про це передадуть у Державне бюро розслідувань.

Водночас Єнін наголосив, що це не є мотивом стрілянини, адже що конкретно спонукало солдата строкової служби відкрили вогонь по побратимах наразі ще встановлюють.

Яке друге порушення встановили

Крім того, комісія виявила порушення порядку доступу до кімнати зберігання зброї, що й призвело до трагедії.

Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня,

– наголосив Єнін.

Він додав, що наприкінці тижня, тобто до 13 лютого, частина членів комісії повернеться з Дніпра для ґрунтовнішої доповіді.

Заступник Дениса Монастирського наголосив, що постраждалі під час стрілянини нацгвардійці одужують. Частину з них виписали додому.

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Повний текст публікації Євгена Єніна у фейсбуці:

Новин маю декілька. Перша. Представниками комісії проведено анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані невдовзі до ДБР.

Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і їх з'ясовуватиме ДБР у межах досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС – з'ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов'язані із відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій.

Друге. Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.

І до хороших новин. Госпіталізовані військовослужбовці, слава Богу, одужують. Частину з них вже виписано з реанімації.

Вже наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді.

Триматиму в курсі.