С начала 2025 года на украинско-белорусской границе задержали 911 мужчин за попытку незаконного пересечения. Это вдвое больше, чем за прошедшие три года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Сколько людей пыталось сбежать в Беларусь?

Так, больше всего мужчин пытались сбежать в Беларусь в Житомирской области – с начала года здесь зафиксировано 372 подобных случая. В Ровенской области таких инцидентов было 365, в Волынской – 138, а в Киевской – 36.

Издание отмечает, что в этом году количество желающих сбежать в Беларусь больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

В 2022 году зафиксировали 61 попытку незаконного пересечения границы с Беларусью. Интересно, что все они произошли в Волынской области.

В 2023 году фиксировалось всего 26 подобных инцидентов: 24 – в Волынской области, еще 2 – на Ровенщине.

В 2024 году количеством попыток незаконного пересечения границы с Беларусью выросло кратно: ГПСУ зафиксировала 336 случаев: 58 раз – в Волынской области, 164 – в Ровенской области, 112 – в Житомирской области, еще 2 – в Киевской области.

Какая ситуация с незаконным пересечением сейчас?