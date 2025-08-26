Понад 900 чоловіків намагалися втекти до Білорусі у 2025 році – це абсолютний рекорд
- У 2025 році на українсько-білоруському кордоні затримали 911 чоловіків за спробою незаконного перетину, що вдвічі більше, ніж за попередні три роки разом узяті.
- Найбільше спроб втечі до Білорусі зареєстровано в Житомирській області (372 випадки), на Рівненщині (365), у Волинській (138) та Київській (36) областях.
Від початку 2025 року на українсько-білоруському кордоні затримали 911 чоловіків за спробою незаконного перетину. Це вдвічі більше, аніж за минулі три роки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".
Скільки людей намагалося втекти до Білорусі?
Так, найбільше чоловіків намагалися втекти до Білорусі у Житомирській області – з початку року тут зафіксовано 372 подібних випадки. У Рівненській області таких інцидентів було 365, у Волинській – 138, а у Київській – 36.
Видання зауважує, що цьогоріч кількість охочих втекти до Білорусі більше, аніж за три попередні роки разом взяті.
У 2022 році зафіксували 61 спробу незаконного перетину кордону з Білоруссю. Цікаво, що всі вони відбулися у Волинській області.
У 2023 році фіксувалося всього 26 подібних інцидентів: 24 – у Волинській області, ще 2 – на Рівненщині.
У 2024 році кількістю спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю зросла кратно: ДПСУ зафіксувала 336 випадків: 58 разів – у Волинській області, 164 – на Рівненщині, 112 – на Житомирщині, ще 2 – на Київщині.
Яка ситуація з незаконним перетином зараз?
Як розповів Демченко, тільки протягом 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися незаконно виїхати з України. Він зазначив, що адміністративна відповідальність не зупиняє від нових спроб.
Саме тому Кабмін хоче посилити відповідальність за незаконний перетин або спробу перетинання державного кордону України в умовах воєнного стану. Законопроєкт передбачає збільшення штрафів до 170 тисяч або ж ув'язнення на строк до 3 років.
У той самий час влада планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років. Відповідний законопроєкт вже подали до Ради. Виїхати зможуть призовники та військовозобов'язані, які не підлягають призову.