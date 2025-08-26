Від початку 2025 року на українсько-білоруському кордоні затримали 911 чоловіків за спробою незаконного перетину. Це вдвічі більше, аніж за минулі три роки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

Скільки людей намагалося втекти до Білорусі?

Так, найбільше чоловіків намагалися втекти до Білорусі у Житомирській області – з початку року тут зафіксовано 372 подібних випадки. У Рівненській області таких інцидентів було 365, у Волинській – 138, а у Київській – 36.

Видання зауважує, що цьогоріч кількість охочих втекти до Білорусі більше, аніж за три попередні роки разом взяті.

У 2022 році зафіксували 61 спробу незаконного перетину кордону з Білоруссю. Цікаво, що всі вони відбулися у Волинській області.

У 2023 році фіксувалося всього 26 подібних інцидентів: 24 – у Волинській області, ще 2 – на Рівненщині.

У 2024 році кількістю спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю зросла кратно: ДПСУ зафіксувала 336 випадків: 58 разів – у Волинській області, 164 – на Рівненщині, 112 – на Житомирщині, ще 2 – на Київщині.

Яка ситуація з незаконним перетином зараз?