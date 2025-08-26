Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Сколько людей пыталось сбежать в Беларусь?
Так, больше всего мужчин пытались сбежать в Беларусь в Житомирской области – с начала года здесь зафиксировано 372 подобных случая. В Ровенской области таких инцидентов было 365, в Волынской – 138, а в Киевской – 36.
Издание отмечает, что в этом году количество желающих сбежать в Беларусь больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.
В 2022 году зафиксировали 61 попытку незаконного пересечения границы с Беларусью. Интересно, что все они произошли в Волынской области.
В 2023 году фиксировалось всего 26 подобных инцидентов: 24 – в Волынской области, еще 2 – на Ровенщине.
В 2024 году количеством попыток незаконного пересечения границы с Беларусью выросло кратно: ГПСУ зафиксировала 336 случаев: 58 раз – в Волынской области, 164 – в Ровенской области, 112 – в Житомирской области, еще 2 – в Киевской области.
Какая ситуация с незаконным пересечением сейчас?
Как рассказал Демченко, только в течение 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались незаконно выехать из Украины. Он отметил, что административная ответственность не останавливает от новых попыток.
Именно поэтому Кабмин хочет усилить ответственность за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения. Законопроект предусматривает увеличение штрафов до 170 тысяч или же заключение на срок до 3 лет.
В то же время власти планируют разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет. Соответствующий законопроект уже подали в Раду. Выехать смогут призывники и военнообязанные, которые не подлежат призыву.