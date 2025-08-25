В ГПСУ раскрыли, сколько людей пытались незаконно выехать из Украины в 2025 году
- С начала 2025 года пограничники зафиксировали многочисленное количество попыток незаконного выезда из Украины.
- Административные штрафы не всегда сдерживают нарушителей, некоторых задерживали от трех до десяти раз.
Пограничники зафиксировали более 10 тысяч попыток незаконного выезда из Украины с начала 2025 года. Некоторых лиц приходилось задерживать по несколько раз.
Соответствующую информацию сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Как выехать за границу с бронированием: адвокат объяснил условия
Сколько попыток зафиксировали в 2025 году?
Андрей Демченко рассказал, что серьезной проблемой для ГПСУ остается незаконное пересечение границы. Только в течение 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались незаконно выехать из Украины.
Таким образом сообщают о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы. Проблемой остается то, что административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию для отдельных граждан.
Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз – от трех до десяти и более,
– сказал он.
Отметим, что суд определяет размер штрафа после составления протокола в случае административного наказания за такой поступок. В то же время организаторы и соучастники незаконных схем уже несут уголовную ответственность.
К слову, недавно на Закарпатье пограничники разоблачили переправщиков, которые собирались незаконно доставить 4 мужчин в Румынию. Для этого пытались использовать грузовик со скотом и двойным дном.
Кабмин хочет ужесточить наказание за побег
Кабинет Министров хочет усилить ответственность за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения. Законопроект №13673 уже подали в Верховную Раду.
Он предусматривает штраф от 119 000 до 170 000 гривен или лишение свободы на срок до 3 лет. Также предлагают дополнить статью 332 Уголовного кодекса и усилить уголовную ответственность за это.