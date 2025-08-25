У ДПСУ розкрили, скільки людей намагалися незаконно виїхати з України у 2025 році
- З початку 2025 року прикордонники зафіксували численну кількість спроб незаконного виїзду з України.
- Адміністративні штрафи не завжди стримують порушників, деяких затримували від трьох до десяти разів.
Прикордонники зафіксували понад 10 тисяч спроб незаконного виїзду з України з початку 2025 року. Деяких осіб доводилося затримувати по кілька разів.
Відповідну інформацію повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Як виїхати за кордон із бронюванням: адвокат пояснив умови
Скільки спроб зафіксували у 2025 році?
Андрій Демченко розповів, що серйозною проблемою для ДПСУ залишається незаконний перетин кордону. Тільки протягом 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися незаконно виїхати з України.
Таким чином повідомляють про зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону. Проблемою залишається те, що адміністративні штрафи не завжди виконують стримуючу функцію для окремих громадян.
Навіть адміністративні санкції не завжди стають стримуючим фактором: деяких громадян затримували по кілька разів – від трьох до десяти й більше,
– сказав він.
Зазначимо, що суд визначає розмір штрафу після складання протоколу у разі адміністративного покарання за такий вчинок. Водночас організатори та співучасники незаконних схем вже несуть кримінальну відповідальність.
До слова, нещодавно на Закарпатті прикордонники викрили переправників, які збиралися незаконно доправити 4 чоловіків у Румунію. Для цього намагалися використати вантажівку з худобою та подвійним дном.
Кабмін хоче посилити покарання за втечу
Кабінет Міністрів хоче посилити відповідальність за незаконний перетин або спробу перетинання державного кордону України в умовах воєнного стану. Законопроєкт №13673 уже подали до Верховної Ради.
Він передбачає штраф від 119 000 до 170 000 гривень або позбавлення волі на строк до 3 років. Також пропонують доповнити статтю 332 Кримінального кодексу та посилити кримінальну відповідальність за це.