Николаев атаковали БпЛА, возник пожар, возник пожар

Ударные дроны врага добрались ночью 3 ноября до Николаева. В городе пожар, все службы работают.

Об этом информирует Николаевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия атакует Украину: в нескольких областях фиксируют "Шахеды", были пуски из МиГ-31К

Что известно о воздушной атаке на Николаев 3 ноября?

Воздушную тревогу в Николаеве и области объявляли в течение ночи 3 ноября несколько раз. Последняя длилась часов с 2 до 3 утра. В это время город атаковали ударные БпЛА российской армии.

Об угрозе для Николаева сообщали Воздушные силы и мониторинговые каналы. Говорилось о по меньшей мере трех беспилотниках.

В городе слышали взрывы. А после отбоя глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал в социальных сетях о первых известных последствиях удара врага.

В результате атаки "Шахедами" в городе возник пожар. Все службы работают,

– написал Ким.

Где еще были взрывы этой ночью?