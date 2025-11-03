Николаев атаковали БпЛА, возник пожар, возник пожар
Ударные дроны врага добрались ночью 3 ноября до Николаева. В городе пожар, все службы работают.
Об этом информирует Николаевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно о воздушной атаке на Николаев 3 ноября?
Воздушную тревогу в Николаеве и области объявляли в течение ночи 3 ноября несколько раз. Последняя длилась часов с 2 до 3 утра. В это время город атаковали ударные БпЛА российской армии.
Об угрозе для Николаева сообщали Воздушные силы и мониторинговые каналы. Говорилось о по меньшей мере трех беспилотниках.
В городе слышали взрывы. А после отбоя глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал в социальных сетях о первых известных последствиях удара врага.
В результате атаки "Шахедами" в городе возник пожар. Все службы работают,
– написал Ким.
Где еще были взрывы этой ночью?
Этой же ночью Россия атаковала Сумскую область с воздуха ударными беспилотниками. По данным ОВА, в результате удара погиб один человек. Спасатели деблокировали еще 3 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается.
Также поздно вечером 2 ноября взрывы прогремели на Житомирщине. В воздухе фиксировали МиГ-31К, которые выпустили "Кинжалы". Из этого региона не было информации о последствиях.